СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-11T11:59:08+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключение света

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Отключения света в Ростове-на-Дону 12 марта 2019: где и когда. Как пояснили энергетики, речь идет сразу о нескольких районах города. Известно, что отключения - плановые, их цель не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем. У горожан уже попросили прощения за причиненные неудобства.

КОНКРЕТНО*

Где и когда не будет света

12 марта с 09:00 до 12:00:

- пер. Археологический 2-6; ул. Всесоюзная 2-18, 20А, 7-19; ул. Набережная 1-7

12 марта с 09:00 до 16:00:

- ул. Малюгиной 147-161, 102-126

12 марта с 09:00 до 17:00:

- просп. 40-летия Победы 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 37/8, 37/9

пр. 40-летия Победы 246-308; ул. Каменогорская 1-11, 2-16; ул. Пахотная 159-191, 200-234; пер Кр. Партизан 85-87, 88-94

ул. Днепростроевская 53-77, 70-94; ул. Интернациональная 29-41, 40-44; ул. Кочубея 2-48, 3; ул. Литвинова 35-41; ул. Портовая 162А, 166-188, 170А, 183-221; ул. Черкесская 1-23, 2-26; пер. Шефский Спуск 2

ул. Зоологическая; ул. Офицерская; ул. Армейская; ул. Павлодарская; ул. Безымянная Балка; ул. Освобождения; ул. Тоннельная; ул. Профинтерна; ул. Кооперативная; ул. Артиллерийская; ул. Караванная; пер. Дальний; пер. Поддубного; пер. Моисеенко; пер. Черноморский

12 марта с 09:00 до 18:00:

- ул. Кржижановского 1-75, 2-94; ул. Герцена 13-89; пер. Норильский 1-13, 2-42; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская 1-187, 2-126; пер. Рационализаторский 1-53, 2-38; ул. А. Блока 1-43, 2-36; ул. Якуба Колоса 1-25, 2-30; ул. Гельца 19-35, 10-26; ул. Шатурская 1-23, 2-16; ул. Солидарности 1-129, 2-114; ул. Детская 1-79, 2-72

12 марта с 10:00 до 15:00:

- ул. 18-я улица 9-117, 38-92; ул. 17-я улица 9-25, 2-36; ул. 19-улица 4-40, 1-9 12.03.19

12 марта с 10:00 до 12:00:

- ул. Белореченская 23-29

12 марта с 13:00 до 17:00:

- ул. Всесоюзная 20-34, 17-21; ул. Набережная 9-23

ул. Орбитальная 78, 78/1, 78/2, 80, 80/1, 82; ул. Вселенная 7

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU