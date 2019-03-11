В Ростове-на-Дону с пригородного вокзала убрали остановку автобусов маршрутов № 3, 3а и 7

СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-11T12:09:20+03:00

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В Ростове-на-Дону с пригородного вокзала перенесли остановку трех популярных маршрутов. Теперь она будет располагаться в начале Садовой, либо пассажирам придется идти к главному вокзалу. Об этом сообщает «Ростов-Транспорт».

- Сделано это, вероятно, для того, чтобы автобусы у пригородного жд-вокзала не мешали друг другу, - предполагает портал. - Об удобстве пассажиров при этом, видимо, особо не задумывались.

Эксперты считают, что решать проблему все-таки нужно другим способом, с учетом мнения пассажиров, которые зачастую передвигаются с большим багажом (особенно летом, когда пенсионеры на электричках возвращаются или направляются на дачи). А автобусы все-таки должны останавливаться максимально близко к вокзалам.

ИСТОЧНИК KP.RU