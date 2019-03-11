2019-03-11T13:36:34+03:00
Общество

ЮФУ вошел в ТОП-5 победителей проекта Оксфордского Российского Фонда

Речь идет о тьюторском сопровождение в образовании
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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Стали известны победители пилотного проекта Оксфордского Российского Фонда «Тьютор в университете: специфика, подготовка, практика». Независимые эксперты отобрали пять вузов, которые теперь примут участие в новом пилотном проекте. Его первым этапом стала состоявшаяся в Москве конференция «Тьютор в российском университете: роли, возможности, перспективы». В ее работе приняли участие известные специалисты в области тьюторинга и представители университетов, вошедших в ТОП-5 победителей. Это вузы Иркутска, Нижнего Новгорода, Перми, Томска и наш - Южный федеральный университет. Известно, что в нем с 2006 года реализуется программа по тьюторскому сопровождению индивидуальных образовательных траекторий студентов социо-гуманитарных направлений. Есть у вуза и концепция дальнейшего развития тьюторинга.

К слову, анализ актуальной информации о тьюторских практиках в российских университетах и их сопоставление с зарубежными аналогами, проведенный участниками конференции, позволил наметить критерии, условия и правила реализации стипендиального конкурса для тьюторов. А новая стипендия Фонда будет направлена на поддержание перспективных тьюторских проектов в будущем учебном году.

К слову, конкурс стипендиальных заявок откроется в апреле 2019-го, а итоги объявят уже 14 июня. О его открытии будет объявлено дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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