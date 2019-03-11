Ростов-на-Дону оказался в аутсайдерах голосования на звание лучшего города России
Ростов-на-Дону вновь может оказаться где-то в хвосте конкурса на звание лучшего «Города России», как это было предыдущие семь лет существования этого рейтинга.
На данный момент, с начала года, южная столица набрала только 220 с хвостиков голосов своих преданных поклонников. В то время как, для сравнения, занимающий пока первое место региональный центр Чувашии — Чебоксары — получил свыше 113 тысяч кликов, Владивосток — почти 64 тысячи, Пенза — 48,8 тысячи, Нальчик — без малого 34 тысячи.
Справедливости ради, впрочем, отметим, что за Санкт-Петербург (сейчас — 23-я строчка) отдано 3059 голосов, Краснодар (34-я позиция) — 1614, Москву (43-е место) — 1086.
Добавим, что начиная с 2012-го, когда впервые прошло это Интернет-голосование, Ростов-на-Дону лишь дважды поднимался в топ-30, и лучшим результатом стал прошлогодний — 25351 «лайков».
Голосование продлится до 30 декабря, принцип прост: нужно отдать предпочтение тому городу, который нравится — не по каким-то особенным критериям, а исключительно по восприятию (организаторы называют этот процесс «общенародными выборами самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города»), причем в зачет идет только один клик в сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU