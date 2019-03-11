Ростов-на-Дону оказался в аутсайдерах голосования на звание лучшего города России

СЕГОДНЯ 13:50 2019-03-11T13:50:53+03:00

Ростов-на-Дону пока получил не слишком много голосов от своих поклонников. Но время еще есть - до конца года. Фото: Денис Демков.

Таковым южную столицу на данный момент считают только чуть больше двухсот человек, в то как время как Чебоксары — 113 тысяч

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Ростов-на-Дону вновь может оказаться где-то в хвосте конкурса на звание лучшего «Города России», как это было предыдущие семь лет существования этого рейтинга.

На данный момент, с начала года, южная столица набрала только 220 с хвостиков голосов своих преданных поклонников. В то время как, для сравнения, занимающий пока первое место региональный центр Чувашии — Чебоксары — получил свыше 113 тысяч кликов, Владивосток — почти 64 тысячи, Пенза — 48,8 тысячи, Нальчик — без малого 34 тысячи.

Справедливости ради, впрочем, отметим, что за Санкт-Петербург (сейчас — 23-я строчка) отдано 3059 голосов, Краснодар (34-я позиция) — 1614, Москву (43-е место) — 1086.

Добавим, что начиная с 2012-го, когда впервые прошло это Интернет-голосование, Ростов-на-Дону лишь дважды поднимался в топ-30, и лучшим результатом стал прошлогодний — 25351 «лайков».

Голосование продлится до 30 декабря, принцип прост: нужно отдать предпочтение тому городу, который нравится — не по каким-то особенным критериям, а исключительно по восприятию (организаторы называют этот процесс «общенародными выборами самого привлекательного, узнаваемого и символичного российского города»), причем в зачет идет только один клик в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU