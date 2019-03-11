Как посмотреть 6 новостроек в Ростове и Батайске за один день?

СЕГОДНЯ 15:22 2019-03-11T15:22:09+03:00

«Комсомольская правда» приглашает всех желающих на бесплатный тур по новостройкам. На правах рекламы Фото: Юлия ЛАНДЫШ

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Что нужно сделать, чтобы купить новую квартиру в Ростове? Сначала побывать на нескольких стройках и посмотреть жилые комплексы, ощутить разницу между объектами, оценить их особенности в разных районах города, узнать точные сроки сдачи. Есть возможность сделать это за один день!

24 марта, в воскресенье, в рамках выездного тура по новостройкам с «Комсомолкой» вас ждет экскурсия по новым жилым комплексам. Районы: центр, ЗЖМ, Батайск. Вы получите возможность сравнить различные квартиры, увидеть своими глазами новостройки, пообщаться напрямую с менеджерами застройщиков, получить консультацию от представителей банка и выбрать оптимальное жилье.

«Комсомольская правда» приглашает всех желающих на бесплатный тур по новостройкам. На правах рекламыФото: Юлия ЛАНДЫШ

Фото: Юлия ЛАНДЫШ

Участие в туре абсолютно бесплатное!

Записаться на «Тур по новостройкам с «Комсомолкой» можно по будням с 9.00 до 18.00 по телефону куратора мероприятия: 8-950-856-01-30.

ВНИМАНИЕ!!! Регистрация проводится до 21 марта, до 16.00. Количество мест ограничено!

ИСТОЧНИК KP.RU