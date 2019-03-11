В Ростове-на-Дону сотрудники Росгвардии нашли девочку, сбежавшую из дома

СЕГОДНЯ 15:21 2019-03-11T15:26:08+03:00

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В Ростове-на-Дону сотрудники Росгвардии вернули в семью 12-летнюю школьницу, которая сбежала из дома, поссорившись с родными.

- Во время ночного патрулирования Пролетарского района правоохранители обратили внимание на двух женщин, которые стояли у дороги и что-то взволнованно обсуждали, - пояснили в ведомстве.

Как оказалось, родные искали девочку. К поискам присоединились и сотрудники правоохранительных органов. Школьницу нашли среди деревьев, где она пряталась.

Напомним, ранее стало известно о розыске 15-летней ученицы, которая ушла из дома на прошлой неделе. 7 марта она ушла на учебу, после чего перестала выходить на связь, до сих пор о ее местонахождении неизвестно ни родным, ни полицейским. Горожан призывают не быть равнодушными к чужой беде и, если что-то знаете о том, где может находиться девушка, сообщить об этом в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU