В Ростовской области стало известно о двух случаях заболевания кори

СЕГОДНЯ 15:24 2019-03-11T15:24:55+03:00

В региональном Управлении Роспотребнадзора сообщили о двух случаях заболевания корью в Ростовской области в нынешнем году. Фото: ГОПАЛО Ольга

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В региональном Управлении Роспотребнадзора сообщили о двух случаях заболевания корью в Ростовской области в нынешнем году. Известно, что речь идет о жителях Ростова-на-Дону и Заветинского района.

- В очагах среди контактных отмечен высокий уровень охвата иммунизацией, что предупредило повторные случаи заболевания, - добавили в ведомстве.

Кроме того, в Управлении подсчитали, что в 2018 году корью заболели 49 дончан. В большинстве случаев это дети и подростки до 14 лет. Есть информация и о девяти ребятах одного ростовского детского сада. Санитарные врачи сообщили, что все заболевшие были не привитыми. При этом чуть меньше половины случаев были завезены из-за рубежа.

В ведомстве напомнили, что корь это острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. У больного поднимается высокая температура — до 40,5 градуса, воспаляются слизистые оболочки полости рта и верхних дыхательных путей, а также появляется сыпь на коже. Вирус передается воздушно-капельным путем и очень устойчив во внешней среде. Корь может привести к серьезным осложнениям, инвалидизации и даже гибели больного. А единственным способом защиты от этого заболевания является вакцинация.

ИСТОЧНИК KP.RU