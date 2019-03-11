2019-03-11T15:32:46+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ - в лидерах рынка автокредитования в России по итогам 2018 года

Он выдал кредитов на покупку автомобилей на 10,3 миллиарда рублей
Иван БОГОЛЮБОВ
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Фото «УРАЛСИБ»Фото «УРАЛСИБ»
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По итогам 2018 года Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 рейтинга крупнейших банков на рынке автокредитования. Его портфель кредитов, выданных на покупку машин, на 1 января 2019 года составил 10,3 миллиарда рублей.

- Мы активно развиваем направление автокредитования. Ключевым драйвером роста в этой сфере стало снижение процентных ставок в рамках программы "АВТОПАРТНЕР", с одновременным расширением перечня партнеров-автодилеров, участвующих в программе. Рост поддержало и участие в государственных программах поддержки автокредитования – "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", - рассказали сотрудники Банк УРАЛСИБ.

Ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях и на сайте банка. Напомним, что УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских услуг. Его региональная сеть представлена в 46 субъектов РФ.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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