Банк УРАЛСИБ - в лидерах рынка автокредитования в России по итогам 2018 года

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-11T15:32:46+03:00

Он выдал кредитов на покупку автомобилей на 10,3 миллиарда рублей

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По итогам 2018 года Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 рейтинга крупнейших банков на рынке автокредитования. Его портфель кредитов, выданных на покупку машин, на 1 января 2019 года составил 10,3 миллиарда рублей.

- Мы активно развиваем направление автокредитования. Ключевым драйвером роста в этой сфере стало снижение процентных ставок в рамках программы "АВТОПАРТНЕР", с одновременным расширением перечня партнеров-автодилеров, участвующих в программе. Рост поддержало и участие в государственных программах поддержки автокредитования – "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", - рассказали сотрудники Банк УРАЛСИБ.

Ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях и на сайте банка. Напомним, что УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских услуг. Его региональная сеть представлена в 46 субъектов РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU