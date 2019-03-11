2019-03-11T15:36:01+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону 19-летний парень обокрал игровой клуб

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: ГУ МВД России по РО
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В Ростове-на-Дону под следствием оказался 19-летний парень, которого считают причастным к краже. Согласно официальной версии правоохранительных органов, он стащил оборудование игрового клуба.

- Находясь в помещении, дождался, когда никто не будет за ним наблюдать, и похитил игровую приставку, а также диски с играми, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

На постоянного посетителя никто не обратил внимание, вычислили после того, как он ушел с приставкой. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, на время расследования он будет находиться под стражей. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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