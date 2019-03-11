В Ростове-на-Дону 19-летний парень обокрал игровой клуб
В Ростове-на-Дону под следствием оказался 19-летний парень, которого считают причастным к краже. Согласно официальной версии правоохранительных органов, он стащил оборудование игрового клуба.
- Находясь в помещении, дождался, когда никто не будет за ним наблюдать, и похитил игровую приставку, а также диски с играми, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.
На постоянного посетителя никто не обратил внимание, вычислили после того, как он ушел с приставкой. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, на время расследования он будет находиться под стражей. Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU