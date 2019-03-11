2019-03-11T15:39:14+03:00
Общество

«Редко мать позволяет себе такое декольте»: Поклонники оценили яркий образ «Миссис Россия» Полины Дибровой

од снимком - тысячи лайков от фанатов многодетной матери
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
В Инстаграме «Миссис Россия» Полины Дибровой тысячи лайков. Фото:Инстаграм Полины Дибровой.В Инстаграме «Миссис Россия» Полины Дибровой тысячи лайков. Фото:Инстаграм Полины Дибровой.
Изменить размер текста:

В Инстаграме «Миссис Россия» Полины Дибровой тысячи лайков. Поводом для этого стала фотография, которую опубликовала популярная в светской тусовке многодетная мама.

- Редко мать позволяет себе такое декольте, - подписала красавица из Ростова-на-Дону.

И, как результат, сотни восхищенных комментариев.

- А зря, - написал один из поклонников модели.

- Вот если бы я была мужчиной, я бы вас тоже выбрала в жены, - поддержала его другая подписчица.

- Шикарное декольте, почему бы и не показать, главное, что муж не против, - согласен третий Интернет-пользователь.

polinadibrovapolinadibrova
Редко мать позволяет себе такое декольте
7535 отметок «Нравится»97 комментариевInstagram

В числе других комментариев: «Позволяйте чаще. Ведь молодость и красота, к сожалению, проходят», «А жаль что редко позволяете», «Пусть не только один господин Дибров радует свой глаз, но и все остальные мужчины», «Полиночка, ты СУПЕР!!! Не мать, а мамочка. Причем чудесная и красавица».

- Поль, тут все гармонично: место, повод, настрой, - согласна с предыдущими комментариями поклонница Дибровой. - Очень красивое декольте. А вульгарно оно может смотреться только на вульгарной девушке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Весна пахнет счастьем!»: Молодая мать Виктория Лопырева поделилась смелым фото на пляже
В Ростове-на-Дону задержали серийного похитителя аккумуляторов
За неделю в Ростове-на-Дону отремонтировали 80 улиц
В Ростове-на-Дону 19-летний парень обокрал игровой клуб
Банк УРАЛСИБ - в лидерах рынка автокредитования в России по итогам 2018 года
В Ростовской области стало известно о двух случаях заболевания кори
Как посмотреть 6 новостроек в Ростове и Батайске за один день?
В Ростове-на-Дону сотрудники Росгвардии нашли девочку, сбежавшую из дома
Ростов-на-Дону оказался в аутсайдерах голосования на звание лучшего города России
ЮФУ вошел в ТОП-5 победителей проекта Оксфордского Российского Фонда
В Ростове-на-Дону с пригородного вокзала убрали остановку автобусов № 3, 3а и 7
Отключения света в Ростове-на-Дону 12 марта 2019: где и когда
В Ростове-на-Дону будут судить обвиняемых в убийстве полицейских в Астрахани
В Ростовской области пожаловаться на незаконную продажу наркотиков можно по телефону горячей линии
Ростовские таможенники задержали две сотни контрафактных кукол «Monster high»
Восемь процентов всей рыбы, продаваемой в магазинах Ростовской области, оказались опасными для здоровья
Ростовская область оказалась на 41-м месте в России по уровню зарплат преподавателей