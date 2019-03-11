«Редко мать позволяет себе такое декольте»: Поклонники оценили яркий образ «Миссис Россия» Полины Дибровой
В Инстаграме «Миссис Россия» Полины Дибровой тысячи лайков. Поводом для этого стала фотография, которую опубликовала популярная в светской тусовке многодетная мама.
- Редко мать позволяет себе такое декольте, - подписала красавица из Ростова-на-Дону.
И, как результат, сотни восхищенных комментариев.
- А зря, - написал один из поклонников модели.
- Вот если бы я была мужчиной, я бы вас тоже выбрала в жены, - поддержала его другая подписчица.
- Шикарное декольте, почему бы и не показать, главное, что муж не против, - согласен третий Интернет-пользователь.
В числе других комментариев: «Позволяйте чаще. Ведь молодость и красота, к сожалению, проходят», «А жаль что редко позволяете», «Пусть не только один господин Дибров радует свой глаз, но и все остальные мужчины», «Полиночка, ты СУПЕР!!! Не мать, а мамочка. Причем чудесная и красавица».
- Поль, тут все гармонично: место, повод, настрой, - согласна с предыдущими комментариями поклонница Дибровой. - Очень красивое декольте. А вульгарно оно может смотреться только на вульгарной девушке.
ИСТОЧНИК KP.RU