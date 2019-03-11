«Редко мать позволяет себе такое декольте»: Поклонники оценили яркий образ «Миссис Россия» Полины Дибровой

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-11T15:39:14+03:00

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В Инстаграме «Миссис Россия» Полины Дибровой тысячи лайков. Поводом для этого стала фотография, которую опубликовала популярная в светской тусовке многодетная мама.

- Редко мать позволяет себе такое декольте, - подписала красавица из Ростова-на-Дону.

И, как результат, сотни восхищенных комментариев.

- А зря, - написал один из поклонников модели.

- Вот если бы я была мужчиной, я бы вас тоже выбрала в жены, - поддержала его другая подписчица.

- Шикарное декольте, почему бы и не показать, главное, что муж не против, - согласен третий Интернет-пользователь.

polinadibrova Редко мать позволяет себе такое декольте

В числе других комментариев: «Позволяйте чаще. Ведь молодость и красота, к сожалению, проходят», «А жаль что редко позволяете», «Пусть не только один господин Дибров радует свой глаз, но и все остальные мужчины», «Полиночка, ты СУПЕР!!! Не мать, а мамочка. Причем чудесная и красавица».

- Поль, тут все гармонично: место, повод, настрой, - согласна с предыдущими комментариями поклонница Дибровой. - Очень красивое декольте. А вульгарно оно может смотреться только на вульгарной девушке.

ИСТОЧНИК KP.RU