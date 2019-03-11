2019-03-11T15:48:32+03:00
Общество

За неделю в Ростове-на-Дону отремонтировали 80 улиц

Дорожники работали в вечернее и ночное время
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Олег УКЛАДОВ
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Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации города Ростова-на-Дону сообщил о проделанной работе на прошлой неделе.

- Были устранены дефекты покрытия проезжей части литой асфальтобетонной смесью на 80 объектах уличной-дородной сети донской столицы общей площадью 1 029 квадратных метров, - рассказали в мэрии донской столицы.

В частности, привели в порядок участки проезжей части следующих улиц: Сельская, Труда, Белорусская, Ленина, Мадояна, 1-я Луговая, Щербакова, Арефьева, Молодежная, Брестская, Панфиловцев, Школьная, Стартовая, Московская, Амбулаторная, Привокзальная, Гусева. Также были отремонтированы переулки Космический, 1-й Машиностроительный, Мебельный и Силикатный.

В администрации отмечают, что работали бригады четырех подрядных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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