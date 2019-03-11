2019-03-11T16:54:36+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону задержали серийного похитителя аккумуляторов

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, которого считают причастным к серии краж.

- В отдел полиции Первомайского района обратился ростовчанин и сообщил о пропаже из его автомобиля аккумулятора и компрессора, - рассказали предысторию в правоохранительных органах.

Оперативники, приехавшие на место происшествия, вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался местный житель. После задержания выяснилось, что на его счету еще четыре аналогичных преступления.

- Злоумышленник по ночам с помощью подручных средств вскрывал автомобильные замки, после чего забирал магнитолы и аккумуляторные батареи, - пояснили в ведомстве. - Украденное продавал, а деньги тратил на личные нужды. На время расследования уголовного дела с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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