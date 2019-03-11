2019-03-11T17:31:08+03:00
Общество

«Весна пахнет счастьем!»: Молодая мать Виктория Лопырева поделилась смелым фото на пляже

Чуть больше месяца назад самая сексуальная блондинка России впервые стала мамой
ГОШЕВ Игорь
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Чуть больше месяца назад самая сексуальная блондинка России впервые стала мамой. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Чуть больше месяца назад самая сексуальная блондинка России впервые стала мамой. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева впервые стала мамой. Сейчас красавица находится за границей, откуда радует подписчиков своим и солнечными фотографиями. Вот и на этот раз модель опубликовала довольно смелый снимок, сделанный на пляже. На нем красотка в облегающем красном топе, который выгодно подчеркивает ее роскошные формы.

- Весна пахнет счастьем! - подписала она фотографию.

- И не говорите. Осталось только найти такую же красотку как вы и все, дело в шляпе, - сделал комплимент красавице подписчик.

lopyrevavikalopyrevavika
Весна пахнет счастьем! V
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Поклонники не стали сдерживаться в комментариях: «Идеальная девушка!», «Вы прекрасно выглядите, не оправдывайтесь перед злыми завистливыми людьми! Просто будьте счастливы», «Вы так прекрасны ! Не похожа , ни на одну матрешку российского бомонда» и « Прекрасна, как весна».

Но был Интернет-пользователь, который настолько восхитился увиденным, что пожелал здоровья, счастья и любви всем родным и близким российской модели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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