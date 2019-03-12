2019-03-12T10:30:35+03:00
Общество

Ростовская область потратит на дороги в текущем году почти 20 млрд рублей

Количество жалоб граждан на их состояние лидирует среди прочих в течение двух последних месяцев
Александр СТЕПАНОВ
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В очереди на ремонт стоят сегодня около ста тысяч кв. метров дорог.В очереди на ремонт стоят сегодня около ста тысяч кв. метров дорог.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Наиболее количество обращений, поступивших от жителей донского региона в адрес органов власти за последние два месяца, касаются состояния дорог, заявил в эфире телепрограммы «Главные о главном» губернатор Василий Голубев, назвав при этом уровень организации приведения их в порядок после зимы «недостойным».

- Но есть все-таки факторы, которые нужно учитывать, - отметил он. - Была необычная зима — 60 раз температурный режим переходил через нулевую отметку: ночью - мороз, а утром «плюс», а это значит, что асфальт портится. Впрочем, можно на зиму грешить, но качество работ тоже определяет то, как дорога себя чувствует. На дороги в 2019-м должно быть израсходовано 19,9 млрд рублей — это на 4 млрд больше, чем годом ранее. И мы сейчас смотрим структуру расходов дорожного фонда, и будем этим заниматься в течение текущего года - по объемам на строительство, ремонт и текущее содержание. Мониторинг введен ежедневный.

По словам Василия Голубева, в нынешнем году асфальтовые заводы заработали раньше, чем обычно: с 1 марта.

На сегодняшний день, отметил губернатор, отремонтировали 23 тысячи кв. метров дорожного полотна, однако то, что не сделали, превышает в четыре раза, поэтому задачу «побыстрее с этим справиться» в течение марта он назвал принципиальной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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