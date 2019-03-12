СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-12T10:47:22+03:00

Выясняем, где и когда в ЮФУ пройдет День открытых дверей 2019

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День открытых дверей в ЮФУ 20 апреля 2019: гостей ждет уникальный формат. Как рассказали в вузе, он будет организован для поступающих в магистратуру и стартует в 12:00 в режиме онлайн. Трансляция будет доступна как на сайте университета, так и в его официальных группах в соцсетях: Вконтакте, Фейсбуке, Одноклассниках и Моем Мире. Также на прямую связь выйдут руководители программ магистерской подготовки, которые ответят на вопросы в формате онлайн-конференции (расписание см. ниже, - прим. автр.).

Известно, что в этом году выделено в общей сложности 2 439 бюджетных мест по 136 программам подготовки будущих магистров и пяти областям знаний. Кроме того, сразу по шести международным и междисциплинарным программам подготовка пройдет на английском языке.

Для участия в мероприятии необходимо посетить сайт «Поступай в магистратуру ЮФУ», пройти регистрацию и выбрать одну или несколько магистерских программ для консультаций с руководителем, а также иметь доступ в Интернет.

КОНКРЕТНО

Как будут выходить в эфир руководители образовательных программ

12:00 - Представители приемной комиссии расскажут о правилах приема и подаче документов в формате вступительных испытаний.

12:20 – 13:00 - Математические и естественные науки,

13:00 – 14:00 - Образование и педагогические науки,

14:00 – 15:00 - Гуманитарные науки, искусство и культура,

15:00 – 16:00 - Инженерное дело, технологии и технические науки,

16:00 – 17:00 - Науки о обществе.

КСТАТИ

Узнать о поступлении в университет можно в Приемной комсиссии ЮФУ по телефону: 8(863) 2370-370. По электронной почте zpk@sfedu.ru или Вконтакте https://vk.com/abiturientsfedu

ИСТОЧНИК KP.RU