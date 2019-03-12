В Ростове-на-Дону объявили общегородской субботник

СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-12T10:50:39+03:00

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Власти Ростова-на-Дону объявили старт масштабной уборки донской столицы после зимы. Общегородской субботник назначили на 16 марта, после чего начинается месячник чистоты (с 18 числа по 19 апреля).

- В ходе рейдов выявлены многочисленные свалочные очаги, образованные в несанкционированных местах, которые планируется максимально ликвидировать, - говорят в администрации города.

Жителей города призывают присоединиться к акции. В частности, во время субботника планируется навести порядок в водоохранной зоне низового водохранилища, в районе улиц Бодрая (здание № 88), Евдокимова (от Космонавтов до переулка Батумский), на территории водоохранной зоны вдоль реки Мертвый Донец (от моста Нозадзе до ресторана), у лестницы по улице Максима Горького, у детского сада и школы Суворовского района, а также в сквере имени Оганова и на объездной дороге вдоль старого аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU