В Ростове-на-Дону ищут мужчину с татуировками

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-12T11:04:18+03:00

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Полиция Ростова-на-Дону распространила официальное обращение к жителям с просьбой о помощи. Разыскивается 27-летний Андрей Москалев, который ушел из дома, после чего перестал выходить на связь.

- Приметы Андрея: рост 175-180 см, худощавого телосложения, глаза карие, прямые черные волосы, короткая стрижка, - пояснили в правоохранительных органах. - Есть особые приметы: сразу несколько татуировок на спине, плече, кисти правой и левой руки.

Последний раз, когда видели ростовчанина, он был в черной куртке, спортивных штанах, вязаной шапке и кроссовках.

Полиция просит о помощи в розыске Андрея МоскалеваФото: ГУ МВД России по РО

ВНИМАНИЕ!

Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба позвонить по телефонам: 8(86374) 9-90-61 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU