2019-03-12T11:26:27+03:00
Происшествия

В Ростовской области во время пожаров погибли две женщины

Причины ЧП выясняются
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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За минувшие сутки в Ростовской области при пожарах погибли две женщины. Как сообщили в региональном МЧС, рано утром 11 марта загорелся частный дом в хуторе Верхнеясиновский (Каменский район). На место выехали два расчета пожарных, которые достаточно быстро потушили возгорание (общая площадь составила 35 квадратных метров), но спасти 90-летнюю хозяйку не успели.

- В тот же день в Волгодонске загорелась квартира в многоэтажном доме, - пояснили в службе спасения. - Во время пожара на площади двух метров погибла женщина, личность которой устанавливается.

Спасатели донского региона призывают жителей строго соблюдать правила безопасности, не забывать, что от этого зависит жизнь и здоровье людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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