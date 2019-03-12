В Ростове-на-Дону после ДТП на перекрестке Audi вылетел на тротуар и врезался в столб

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-12T11:37:38+03:00

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В социальной сети появилось видео очередного ДТП на перекрестке переулка Днепровского и улицы Белорусской, где регулярно случаются аварии. Сегодня утром, 12 марта, там столкнулись иномарка Audi и грузовой автомобиль. От удара первый вылетел на тротуар и врезался в столб. К счастью, пешеходов рядом не оказалось.

- Все живы, водителю грузовой машины потребовалось помощь медиков, - сообщил пользователь, выложивший видео.

rostov_roads Очередное #ДТП_ДнепровскийБелорусская Водитель Ауди проигнорировал знак стоп, как итог столкновение с грузовичком, и дальнейший полет по тротуару. Повезло, что на троруаре небыло людей.

Как сообщает паблик "Ростов автомобильный", водитель Audi проигнорировал знак "Стоп". В комментариях горожане пишут, что ранее на этом перекрестке стоял знак "Уступи дорогу", но водители часто игнорировали его и разбивали машины. Потом знак заменили на "Стоп", но это не улучшило ситуацию. Местные жители просят установить на перекрестке светофор, а лучше "лежачего полицейского".

ИСТОЧНИК KP.RU