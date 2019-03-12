В Ростове-на-Дону после ДТП на перекрестке Audi вылетел на тротуар и врезался в столб
В социальной сети появилось видео очередного ДТП на перекрестке переулка Днепровского и улицы Белорусской, где регулярно случаются аварии. Сегодня утром, 12 марта, там столкнулись иномарка Audi и грузовой автомобиль. От удара первый вылетел на тротуар и врезался в столб. К счастью, пешеходов рядом не оказалось.
- Все живы, водителю грузовой машины потребовалось помощь медиков, - сообщил пользователь, выложивший видео.
Как сообщает паблик "Ростов автомобильный", водитель Audi проигнорировал знак "Стоп". В комментариях горожане пишут, что ранее на этом перекрестке стоял знак "Уступи дорогу", но водители часто игнорировали его и разбивали машины. Потом знак заменили на "Стоп", но это не улучшило ситуацию. Местные жители просят установить на перекрестке светофор, а лучше "лежачего полицейского".
ИСТОЧНИК KP.RU