В Ростове-на-Дону будут судить троих мужчин, которые убили знакомого
В Ростовском областном суде начинается процесс над жителями Волгодонска, которых обвиняют в убийстве. Согласно официальной версии, в сентябре прошлого года они, будучи пьяными, жестоко избили 30-летнего знакомого. Несчастный скончался от тяжелых травм.
- Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемые не признали, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в прокуратуре Ростовской области, которая на суде будет представлять обвинение.
Напомним, еще один судебный процесс начинается в Белокалитвинском районе. Обвиняемый в убийстве - 29-летний местный житель. В следкоме считают, что именно он, находясь в состоянии наркотического опьянения, во время ссоры нанес смертельные ранения своей 80-летней соседке.
ИСТОЧНИК KP.RU