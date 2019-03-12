2019-03-12T12:25:06+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону будут судить троих мужчин, которые убили знакомого

Обвиняемые свою вину не признали
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Ростовском областном суде начинается процесс над жителями Волгодонска, которых обвиняют в убийстве. Согласно официальной версии, в сентябре прошлого года они, будучи пьяными, жестоко избили 30-летнего знакомого. Несчастный скончался от тяжелых травм.

- Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемые не признали, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - пояснили в прокуратуре Ростовской области, которая на суде будет представлять обвинение.

Напомним, еще один судебный процесс начинается в Белокалитвинском районе. Обвиняемый в убийстве - 29-летний местный житель. В следкоме считают, что именно он, находясь в состоянии наркотического опьянения, во время ссоры нанес смертельные ранения своей 80-летней соседке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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