2019-03-12T16:14:37+03:00
Общество

Фестиваль «Крымская весна» в Ростове-на-Дону 2019: гости смогут ощутить вкус Крыма

Фестиваль «Крымская весна» в Ростове-на-Дону 2019 пройдет 17 марта
Илья БОГОМОЛОВ
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Ростовчане и гости города смогут оценить Крым на вкус.Ростовчане и гости города смогут оценить Крым на вкус.Фото: Правительство РО
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17 марта в ростовском парке парке Левобережный пройдет фестиваль «Крымская весна», посвященный пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В 12 часов дня там стартует ряд праздничных мероприятий, в том числе и гастрономических.

- В этот день ростовчане и гости города смогут попробовать продукцию крымских кулинаров и приобрести различные товары с черноморского полуострова, - рассказала сотрудник управление информационной политики правительства Ростовской области Мариам Ананян. - Все желающие смогут продегустировать крымские сыры и вина. Фестиваль также поддержат и крупные рестораны города Ростова, которые в выходные дни внесут дополнительную вкладку в меню, где посетителям будут предложены блюда из продуктов Республики Крым.

Отметим, что в парке Левобережный пройдут мастер-классы шеф-повара из Севастополя Алексея Ткаченко по русской и европейской кухне. Юные участники фестиваля смогут нанести себе аквагрим с символикой Крыма. Добавим, что подобные фестивали пройдут и в ряде других городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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