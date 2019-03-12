2019-03-12T17:00:34+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону ищут погорельцев, которых обманул руководитель юридической фирмы

По факту мошенничества уже возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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Полиция Ростова-на-Дону распространила официальное обращение к пострадавшим от действий юриста. Как пояснили в правоохранительных органах, он активно брался за защиту ростовчан, чьи дома сгорели во время большого пожара летом 2017 года на Театральной площади.

- Руководитель юридической организации оказывал гражданам помощь, предоставляя за денежное вознаграждение заведомо ложные сведения по получению денежных субсидий в связи с произошедшим пожаром, а также подготовке и направлению искового заявления в их интересах в суд, тем самым обманув их, - пояснили в полиции.

Сумма ущерба в настоящий момент составляет более 230 тысяч.

ВНИМАНИЕ!

Граждан, которые передавали деньги руководителю организации (офис находится в доме №№ 43/19 по Московской) просят обратиться в Следственное подразделение УМВД России по адресу: улица Доватора, дом 142 «а», кабинет 715 или по телефону: 8 (863) 249-12-09.

ИСТОЧНИК KP.RU

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