2019-03-12T17:20:53+03:00
Общество

Администрация Ростова-на-Дону сообщила об одностороннем расторжении контрактов с перевозчиками

Причина - нарушение договора
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Администрация Ростова сообщила о нарушении муниципальных контрактов со стороны перевозчиков. В частности, во время проверки выяснилось, что на маршруты (№№ 29, 56, 92, 92а) выходило меньшее количество транспорта, либо водители меняли схему движения. На устранение нарушений у перевозчиков есть десять дней, иначе администрация намерена искать других исполнителей.

- В случае расторжения маршруты будут переданы на обслуживание перевозчикам, располагающим необходимыми ресурсами для предоставления качественных транспортных услуг на период до проведения конкурсных процедур по этим 4 маршрутам, - пояснили в мэрии города.

Напомним, ранее стало известно, что автобусный маршрут №81 будет обслуживать новый перевозчик. По результатам проведенного конкурса выиграло АО АТП-3 «Транссервис». Согласно условиям контракта, по маршруту должны курсировать 15 автобусов большого класса, из них шесть - низкопольные и с системами кондиционирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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