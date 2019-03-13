В Ростове-на-Дону из-за выпавшего мокрого снега возникли большие пробки

СЕГОДНЯ 10:17 2019-03-13T10:21:34+03:00

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Утром в среду, 13 марта, в Ростове-на-Дону мокрый снег стал причиной больших заторов. Согласно сервису Яндекс.Пробки затруднения наблюдались во всех районах донской столицы. В частности, на Садовой, Ворошиловском, Стачки, Малиновского и Доватора.

- Большая пробка была на Южном въезде в Ростов-на-Дону, - рассказал читатель «КП-Ростов» Николай Варченко. - Потерял там около 20 минут, а причину затора так и не понял. Ни аварии, ни ремонтных работ, видимо, просто пошел небольшой снег...

Напомним, спасатели предупредили жителей, что непогода пришла в Ростов-на-Дону на три дня, уже завтра, 14 марта, ожидается уже солнечный день, но в выходные дожди снова вернуться.

ИСТОЧНИК KP.RU