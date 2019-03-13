В Ростове-на-Дону поднялись цены на овощи

СЕГОДНЯ 10:31 2019-03-13T10:46:25+03:00

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Ростовстат обнародовал новые данные по стоимости продуктов питания в донском регионе. За неделю (на 11 марта по сравнению с 4 числом этого месяца) значительно выросла стоимость овощей - капусты, лука, моркови. В пределах одного процента поднялась цена на говядину, сливочное масло, творог, вермишель и гречку.

А вот подешевели (также в пределах процента) куры, масло подсолнечное, сметана, молоко, куриные яйца и картофель. Не заметят разницы в стоимости ростовчане, которые регулярно покупают вареную колбасу, маргарин и яблоки. Цена на данные продукты питания осталась на прежнем уровне.

Напомним, по данным Ростовстата, самая дешевая говядина продается в городе Миллерово - 294 рубля за кг, дорогая - в Сальске (332 рубля 95 копеек за кг), а средняя цена за килограмм по донскому региону - 324 рубля 88 копеек. Что касается хлеба из пшеничной муки, то тут на первом месте по самой высокой стоимости Таганрог - 41 рубль 5 копеек за булку, а вот средняя цена по региону - 38,57 руб. За наиболее дешевым хлебом надо ехать в Шахты. А вот молоко (2,5-3,2% жирности) выгоднее покупать в Ростове-на-Дону.

ИСТОЧНИК KP.RU