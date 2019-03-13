2019-03-13T11:27:42+03:00
Общество

Ростовская области и Промсвязьбанк договорились о сотрудничестве

Глава региона Василий Голубев отметил, что у банка сильные позиции и хорошие рекомендации
Ольга КУБЫШЕВА
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Ростовская области и Промсвязьбанк договорились о сотрудничествеРостовская области и Промсвязьбанк договорились о сотрудничествеФото: Ольга КУБЫШЕВА
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Накануне, 12 марта, в Ростове-на-Дону состоялась встреча главы региона Василия Голубева и председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова. Ее результатом стало заключенное соглашение о долгосрочном сотрудничестве между Ростовской областью и финансовым учреждением. Известно, что подписанный документ дополняет и расширяет уже достигнутые ранее договоренности.

Ростовская области и Промсвязьбанк договорились о сотрудничестве Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Ростовская области и Промсвязьбанк договорились о сотрудничествеФото: Ольга КУБЫШЕВА

Фото: Ольга КУБЫШЕВА

По словам донского губернатора Василия Голубева, у банка сильные позиции и он хорошо себя зарекомендовал на территории области.

- Для нас это надежный партнер и союзник в реализации программ социально-экономического развития региона, - отметил на встрече Василий Юрьевич. - Сегодня мы обсудили некоторые направления деятельности, которые будут оформлены в виде совместной дорожной карты, после чего сможем приступить к реализации проектов.

Ростовская области и Промсвязьбанк договорились о сотрудничестве Фото: Ольга КУБЫШЕВА

Ростовская области и Промсвязьбанк договорились о сотрудничествеФото: Ольга КУБЫШЕВА

Фото: Ольга КУБЫШЕВА

В частности, стороны обсудили возможность совместной реализации социальных и инфраструктурных проектов, а также договорились об участии банка в программах поддержки среднего и малого бизнеса. Кроме, того банкиры намерены усилить работу с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, работающими на Дону.

- Ростовская область – это приоритетный регион для финансирования проектов и предприятий, - отметил Петр Фрадков. - Мы видим рост объемов бизнеса: потому рассматриваем возможность расширения своей сети и открытия здесь новых офисов с учетом их доступности и удобства для клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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