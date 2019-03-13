2019-03-13T11:33:08+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону бесплатно покажут спектакли на испанском языке

В донской столице впервые пройдет национальный фестиваль школьного театрального творчества
Ольга КУБЫШЕВА
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В Ростове-на-Дону впервые пройдет национальный фестиваль школьного театрального творчества на испанском языке. Он состоится 16-17 марта в Конгресс-холле ДГТУ. Торжественное открытие запланировано на 12:00. А вход на мероприятие свободный.

Юные актеры представят зрителю спектакли по мотивам произведений испаноязычных авторов - Лусии Миранды, Мигеля Миуры, Карлоса Арчинеса и Пабло Неруды.

Так, в фестивале примут участие театральные коллективы четырех школ Москвы - в них открыты билингвальные испанские отделения. Кроме того, свое творчество покажут ученики ростовских школ № 39 и 53 имени Б.Н. Слюсаря, гимназии и лицея № 50 при ДГТУ.

– Мы уверены, что этот фестиваль будет действительно красочным и увлекательным, – рассказал и.о. директора Центра международного обучения и тюнинга ДГТУ Александр Дзюба. - Гости мероприятия познакомятся с культурой и традициями Испании, а участники - смогут повысить свой уровень театрального мастерства и владения испанским языком

К слову, в состав жюри войдут эксперты из Испании и театральные деятели донской столицы. Они будут оценивать не только постановку, хореографию и вокальные способности школьников, но и уровень их владения испанским языком. А лучшим актерам и актрисам будут вручены премии.

Сообщается, что организаторами мероприятия выступили отдел образования Посольства Королевства Испании в России и Донской государственный технический университет.

Фото: ДГТУ

Фото: ДГТУ

ИСТОЧНИК KP.RU

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