Ростов-на-Дону посетил генеральный консул Турецкой Республики

СЕГОДНЯ 11:33 2019-03-13T11:33:15+03:00

У него прошла встреча в ЮФУ

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Ростов-на-Дону с рабочим визитом посетил генеральный консул Турецкой Республики в Новороссийске Юнус Эмре Озигджи. Он встретился с врио ректора ЮФУ Инной Шевченко, а также студентами и преподавателями.

Как рассказали в вузе, цель встречи - обсуждение перспектив развития сотрудничества университета с образовательными центрами Турции, опыта преподавания турецкого языка, а также изучения студентами турецкой истории и культуры.

К слову, сегодня в ЮФУ учится более ста студентов, которые изучают турецкий язык. А в Институте социологии и регионоведения создана магистерская программа «Тюркология», в рамках которой студенты изучают политико-правовую систему Турции, ее внутреннюю и внешнюю политику, международные отношения России и Турции, а также многое другое.

- Это все особенно важно, поскольку одним из приоритетов внешней политики России в регионе Ближнего Востока и Юго-Западной Азии является развитие и стабилизация отношений с Турецкой Республикой, - заявила Инна Константиновна.

Особое внимание на встрече было уделено и перспективам международных стажировок студентов в вузах Турции, программ обмена, летним языковым школам, организации учебных и производственных практик. Со своей стороны Генконсульство Турции выразило готовность оказать всестороннюю поддержку любым инициативам ЮФУ в сфере расширения двустороннего образовательного сотрудничества с турецкими вузами.

ИСТОЧНИК KP.RU