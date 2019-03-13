2019-03-13T12:17:00+03:00
Общество

В Ростовской области задержали 400 пачек контрафактных Marlboro

Их спрятали в «четырнадцатой» под чехлом заднего сидения
Ольга ГОПАЛО
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Их спрятали в «четырнадцатой» под чехлом заднего сидения. Фото: ЮТУИх спрятали в «четырнадцатой» под чехлом заднего сидения. Фото: ЮТУ
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В Ростовской области на российско-украинской границе внимание таможенников привлек автомобиль отечественного производства. За его рулем был гражданин незалежной. Во время осмотра его машины выяснилось, что она была буквально напичкана сигаретами. Инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска "Матвеев Курган".

- Под чехлом заднего сидения автомобиля обнаружили технологическую нишу, не предусмотренную конструкцией, и извлекли из нее 35 блоков сигарет с маркировкой Marlboro и 50 пачек сигарет с той же маркировкой россыпью, - рассказали в Южном таможенном управлении. - А общее количество сигарет, извлеченных из тайника, составило в сумме восемь тысяч штук.

Известно, что в отношении него возбуждено административное дело по статье «Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников при перемещении их через таможенную границу». Кроме того, оказалось, что сигареты являются контрафактными.

Из полученного ответа представителя правообладателя выяснилось, что они не имеют никаких договорных отношений с производителем изъятых таможней сигарет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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