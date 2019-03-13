2019-03-13T12:52:27+03:00
Общество

Банк ВТБ открыл эскроу-счета для дольщиков на 1 миллиард рублей

Деньги перечисляются застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Более 1 миллиарда рублей средств клиентов-физических лиц на эскроу-счета привлек банк ВТБ. Их используют для оплаты по договорам участия в долевом строительстве, что защищает дольщиков: деньги перечисляются застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. А до момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными на счетах эскроу. В случае, если дом не достроен в срок, вложения возвращаются участникам долевого строительства. Сам продукт был успешно внедрен банком с ноября прошлого года.

Известно, что для открытия счета эскроу клиенту нужно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который он заключил с застройщиком. Процедура проводится в течение нескольких минут. Для партнеров банка счета эскроу были интегрированы в текущую схему взаимодействия, благодаря чему переход на новую форму расчетов проходит максимально эффективно и комфортно.

- Такая система финансирования застройщиков является дополнительным инструментом поддержки и развития строительной отрасли, так как делает подобные проекты существенно более привлекательными для дольщиков, обеспечивая им высокую надежность инвестирования в строящееся жилье по сравнению с применявшимися ранее схемами участия в долевом строительстве, - отметила заместитель руководителя департамента розничных продуктов Юлия Деменюк. Сейчас мы развернули большую работу по переходу на новую систему и до конца года планируем открыть около 25 тысяч эскроу-счетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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