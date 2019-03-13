2019-03-13T13:27:52+03:00
Общество

В Константиновском районе обнаружили африканскую чуму свиней

Специалисты делают все возможное, чтобы не допустить распространения заболевания
Ольга ГОПАЛО
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Смертельное заболевание было обнаружено у четырех животных.Смертельное заболевание было обнаружено у четырех животных.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростовской области обнаружен очаг африканской чумы свиней. Об этом сообщили в правительстве региона. Известно, что ЧП случилось в хуторе Кастырском Константиновского района. Смертельное заболевание было обнаружено у четырех животных.

- В настоящий момент там проводят заседание спецкомиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных, - рассказали в региональном Управлении ветеринарии. - Комиссия должна утвердить протокол поручений по предупреждению распространения вируса на территории этого муниципального образования.

Специалисты говорят, что вирус очень устойчив, а смертность среди животных достигает ста процентов. При этом АЧС опасно как для домашних, так и для диких свиней. Заболевание не поддается лечению, а остановить распространение вируса можно только ликвидацией животных, а также жесткими карантинными мерами, в числе которых ограничение продажи на территории населенного пункта и санитарные барьеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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