2019-03-13T13:37:42+03:00
Общество

В Ростовской области ищут 46-летнего Александра Станового

Мужчина пропал в конце февраля
Ольга ГОПАЛО
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Мужчина пропал в конце февраля. Фото: Лиза Алерт Юг.Мужчина пропал в конце февраля. Фото: Лиза Алерт Юг.
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В Ростовской области в розыск объявлен Александр Становой. Известно, что мужчина пропал в городе Азове в конце февраля этого года. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно ни друзьям, ни семье, ни знакомым.

- В день исчезновения он был одет в черные брюки, темную кожаную куртку, свитер со светлыми рукавами, темные туфли и черную кепку, - говорится в ориентировке. - Рост Александра Борисовича 180 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза карие. Из особых примет у него - дефект речи.

Известно, что к поиску дончанина подключились и волонтеры. В настоящее время листовки с его изображением распространяются в сети Интернет. Поисковики просят не быть равнодушными к чужой беде и, если вы что -то знаете о том, где он может находиться, обязательно позвонить по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните: 8-800-7000-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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