В ростовских больницах находятся четверо пострадавших в аварии с маршруткой на трассе М-4 «Дон»

СЕГОДНЯ 13:52 2019-03-13T13:52:17+03:00

От удара автобус перевернулся на бок. Фото: ГУ МЧС России по РО

Погибли шесть человек, которые ехали из Ростова-на-Дону в город Миллерово

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В больницах Ростовской области остаются четыре человека, которые пострадали в страшной аварии на трассе М-4 «Дон» 19 февраля этого года. По предварительным данным, тогда на полном ходу пассажирская маршрутка врезалась в «КамАЗом» и перевернулась. Рейсовый микроавтобус направлялся из города Ростова-на-Дону в Миллерово.

- В настоящее время стационарах лечебного учреждения продолжают лечение три человека, - сообщили в региональном минздраве. - Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Предположительно, еще в течение десяти дней они будут находиться под наблюдением специалистов. Также продолжает лечение в стационарном отделении областной детской клинической больницы один из маленьких пациентов. Медики оценивают его состояние как «средней степени тяжести».

Все остальные дети и взрослые уже выписаны из больниц.

Напомним, в результате столкновения пострадали 19 человек, еще 6 погибли. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU