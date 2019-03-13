2019-03-13T14:21:07+03:00
Звезды

С наступлением весны Баста порадовал поклонников новой песней про любовь

Баста ft. Дворецкая - "Без тебя" - новый хит от известного ростовского рэпера
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из клипа "Без тебя".Стоп-кадр из клипа "Без тебя".
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13 марта Баста презентовал своим поклонникам новую песню и клип на нее.

- Наступила весна. Вася Вакуленко не смог пройти мимо. Песня про любовь, клип - надеюсь, тебе понравится, - обратился рэпер к своим подписчикам в Instagram.

Новый трек называется "Без тебя". Баста исполняет его вместе с 19-летней певицей из Москвы Анной Дворецкой (не путать с писательницей Елизаветой Дворецкой). О девушке известно, что она работает бэк-вокалисткой на концертах Василия и сейчас, похоже, делает первые шаги как самостоятельный артист. В 2017 году она принимала участие в шоу "Победитель" на Первом канале. Призовые деньги тогда собиралась потратить на создание дебютного клипа и сольного альбома. А в 2018-ом девушка пошла на проект "Голос улиц" (где Баста был членом жюри) и добралась до финала.

Баста ft. Дворецкая - Без тебя...

ИСТОЧНИК KP.RU

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