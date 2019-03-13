2019-03-13T15:05:07+03:00
Общество

Ростовские ученые исследуют содержание железа в Азовском море

Проект получил поддержку Российского фонда фундаментальных исследований
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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Ростовские ученые приступили к работе над проектом, получившем финансовую поддержку Российского фонда фундаментальных исследований. Работа «Железо в Азовском море и водных объектах его бассейна» ведется специалистами ЮФУ под руководством профессора вуза Юрия Федорова.

- Железо является одним из наиболее распространенных элементов в земной коре, а исследование его количества и распределения в воде необходимо для изучения его влияния на процессы сорбции и водопотребление, - рассказали в университете. - В рамках работы планируется определить содержание тяжелых металлов - прежде всего ртути, в отдельных ветвях круговорота Азовского моря. Кроме того, необходимо сделать оценку поступления железа в экосистему нижнего Дона и рек его бассейна, а также определить воздействие разработки угольных месторождений и другой техногенной деятельности на содержание в водных экосистемах и потоки этого элемента после санации большинства шахт Восточного Донбасса.

Отличительная черта проекта - исследование взаимосвязи физико-химических параметров с содержанием железа, органического вещества, восстановленных газов и показателей активности щелочной фосфатазы. Впервые для Донского региона с помощью электронной микроскопии и дериватографии в донных отложениях водоемов и водотоков различной минерализации будут изучены формы нахождения железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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