«Ростелеком» в Таганроге запустил в пилотном режиме умные домофоны

СЕГОДНЯ 15:15 2019-03-13T15:15:18+03:00

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«Ростелеком» в Таганроге в рамках программы «Безопасный город» запустил пилотную зону внедрения умных домофонов. Новые домофоны синхронизированы с одноименным мобильным приложением, оснащены кнопкой SOS, которая вызывает службу 112, а также высокоточными камерами с ночной подсветкой. Камеры подключены к городской системе видеонаблюдения и через специальные каналы связи передают записи в МВД, где полученные данные планируется хранить на защищенном сервере.

Умные домофоны установлены вместо привычных в доме №26Т Нового первого переулка города Таганрога. По согласованию с жильцами, «Ростелеком» заключил договор с управляющей компанией и бесплатно осуществил монтаж устройств. При этом ежемесячный платеж за домофон не изменился.

Олег Хабаров, советник директора МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком»: «Основная задача, которую мы решаем запуском зоны внедрения умных домофонов, – протестировать устройства и определиться с объемом нагрузки на каждый из подключенных сервисов. В дальнейшем мы планируем предлагать умный домофон всем желающим. Сегодня данная услуга в качестве пилота уже доступна жителям Москвы и ряда городов России».

Новое оборудование, прежде всего, повышает безопасность жителей дома: позволяет отслеживать всех посетителей подъезда, фиксировать записи происшествий и при необходимости воспользоваться кнопкой SOS. При нажатии на кнопку происходит моментальный видеовызов службы 112, оператор которой сразу видит звонящего, адрес вызова и может направить необходимую помощь.

Сергей Панов, директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области: «При масштабировании проекта домофоны будут подключены к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения (РАСЦО). Это проверенная технология, которая позволяет через квартирные трубки в режиме громкоговорителя оповещать жителей о чрезвычайных ситуациях, например, о пожаре. Домофон скажет, что случилось и даст инструкцию что делать. Такой подходят уменьшает панику и особенно важен, если дома во время пожара не окажется, например, взрослых».

Умные домофоны удобны в эксплуатации и расширяют привычные возможности. После установки устройства достаточно скачать мобильное приложение на смартфон и пользоваться. Сигнал с домофона на телефон поступает в том случае, если в квартире нет традиционной трубки или ее никто не снимает. Через приложение владелец устройства, находясь в любой точке мира, может посмотреть, кто пришел к нему в гости и в режиме видеозвонка поговорить с посетителем или открыть ему дверь в подъезд. В будущем «Ростелеком» планирует оснастить устройства системой распознавания лиц, чтобы домофон узнавал хозяев и сам открывал дверь.

Андрей Лисицкий, глава администрации г. Таганрога: «Внедрение умных домофонов в Таганроге – один их первых шагов по созданию умного города, соглашение о котором мы подписали с «Ростелекомом» в сентябре 2018 года. Эта технология значительно повысит безопасность и комфорт наших жителей без увеличения расходов на коммунальные платежи».

В ближайшем будущем «Ростелеком» планирует запустить аналогичный проект в Ростове-на-Дону. В настоящее время умные домофоны уже успешно функционируют в ряде городов России, среди которых Москва, Барнаул, Калуга, Саранск и другие региональные и районные центры.

ИСТОЧНИК KP.RU