2019-03-13T16:24:14+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 14-15 марта 2019: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения электричества 14-15 2019 марта
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения электричества 14-15 2019 марта.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируются отключения электричества 14-15 2019 марта.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Отключение света в Ростове-на-Дону 14-15 марта 2019: где и когда. Об этом рассказли энергетики. Известно, что отключения - плановые. А их цель: не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества*

14-15 марта с 09:00 до 18:00:

- ул. Кржижановского 1-75, 2-94; ул. Герцена 13-89; пер. Норильский 1-13, 2-42; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская 1-187, 2-126; пер. Рационализаторский 1-53, 2-38; ул. А. Блока 1-43, 2-36; ул. Якуба Колоса 1-25, 2-30; ул. Гельца 19-35, 10-26; ул. Шатурская 1-23, 2-16; ул. Солидарности 1-129, 2-114; ул. Детская 1-79, 2-72

14 марта с 09:00 до 17:00:

- ул. Сквозная 29-87, 28-84; ул. Пулковская 27-73, 26-78; ул. Новгородская 27-79, 32-74; ул. Кадровая 35-71, 34-92; ул Керамическая 1-13, 6-12; пер. Кафельный 1-19, 2-18; пер. Паровозный 7-31, 8-26; пер. Поворотный 5-21, 14-22

- ул. 2-я Краснодарская 78/1, 80/14; просп. Коммунистический 27/1, 29, 27/4, 27, 27в, 27/3, 27/2

- ул. Пришкольная; ул. 1-я Краснодонская; ул. Тибетская 2-32; пер. Дунайский 19-31, 26-46; пер. Аральский 24-42, 21-51; пер. Кленовый 23-41, 30-48; пер. 1-й Кольский; пер. 2-й Кольский; пер. Рубиновый; пер. Камчатский

14-15 марта с 09:00 до 17:00:

- ул. Малиновского 216; ул. Таганрогское шоссе 1-3, 2-6; пер. Нефтяной; пер. Элеваторный; пер. Машиностроительный; с/т Восход; с/т Восход-2; с/т Малинка; пер. Нефтекачка

15 марта с 09:00 до 17:00:

- ул. 2-я Краснодарская 80/15, 80/13, 80/12, 80/5, 80/1, 80/11, 80/3; просп. Коммунистический 31/2

* По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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