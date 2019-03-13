«Ты лучше когда без пафоса»: поклонники оценили солнечное фото известной пловчихи Юлии Ефимовой

СЕГОДНЯ 16:42 2019-03-13T16:42:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Известная спортсменка, Чемпионка Европы по плаванию-2018 Юлия Ефимова из города Волгодонска Ростовской области порадовала поклонников снимком, глядя на который невозможно не улыбнуться. На нем титулованная пловчиха стоит в окружении летней зелени, яркой футболке и джинсах, улыбаясь своей фирменной улыбкой.

pryanya93 Spring mood

Подписчики уже поставили под этой фотографией 15,5 тысячи лайков, а также десятки восторженных комментариев от фанатов, среди которых - «Какая солнечная фотография», «Мой кумир», «Просто прелесть», «Ты лучше когда без пафоса». А один из подписчиков даже посвятил Юлии стихотворение, похоже, собственного сочинения: «Маму любишь ты с пеленок, Папой очень дорожишь....Нужен Юленьке миленок, чтобы голову вскружил...».

Другие Интернет-пользователи желали ей успехов в спорте и удачи в жизни!

ИСТОЧНИК KP.RU