2019-03-13T16:47:07+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону выбрали лучшего застройщика года

Награду получила группа компаний «ЮгСтройИнвест»
Иван БОГОЛЮБОВ
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Фото: ГК ЮгСтройИнвест.Фото: ГК ЮгСтройИнвест.
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Один из ведущих застройщиков Юга России «ЮгСтройИнвест» победил в профессиональном конкурсе «Застройщик года — 2018», который прошел в Ростове-на-Дону, в номинации «Строительство многоэтажных домов». Награду вручил министр строительства, архитектуры и территориального развития донского региона Сергей Куц. Ранее этот застройщик уже был отмечен дипломом «100 лучших товаров России» и знаком качества «Сделано в России».

Напомним, в южной столице компания реализует два масштабных инвестиционных проекта: микрорайон «Красный Аксай» и экорайон «Вересаево». В первом сдано и заселено уже девять домов, функционирует детский сад, возводится школа на 1100 учеников (ребята сядут за парты уже 1 сентября этого года). «Вересаево» с его скверами, бульварами и аллеями призван решить проблему обманутых дольщиков - квартирами будут обеспечены 719 семей, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

Отметим, что «ЮгСтройИнвест» работает на строительном рынке России уже более 15 лет. За это время в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону компанией введено свыше трех миллионов квадратных метров жилья, более 146 тысяч человек живут в построенных ею квартирах. Кроме того, в своих микрорайонах ЮСИ формирует социальную среду, строит школы и детские сады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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