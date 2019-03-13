2019-03-13T16:57:25+03:00
Общество

«Какая прелестная!»: «Миссис Россия» Полина Диброва в коротеньких шортиках шокировала фанатов

Многодетная мать — обладательница идеальной фигуры
ГОШЕВ Игорь
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Ростовчанка Полина Диброва прославилась на всю страну после того, как вышла замуж за известного телеведущего и своего земляка Дмитрия. Разница в возрасте у них порядка трех десятков лет. Но, даже несмотря на все предсказания хейтеров, их семья для многих - пример для подражания. Молодая супруга родила шоумену троих мальчиков, но даже после родов находится в идеальной форме. Полина не только следит за питанием, но и активно занимается танцами, а также спортом. Об этом она нередко рассказывает своим подписчикам.

Вот и на этот раз красотка-модель - уже будучи замужем Диброва получила титул «Миссис Россия», опубликовала фотографию на природе. На ней она в коротеньких шортиках, а от ее взгляда просто невозможно оторваться.

polinadibrovapolinadibrova
Солнце и сразу настроение
7171 отметок «Нравится»100 комментариевInstagram

- Солнце и сразу настроение, - подписала снимок в Инстаграм Полина Диброва. А после не постеснялась и попросила совета у подписчиц: «Девочки, порекомендуйте хорошие витамины и средства для волос прям проблема».

Многие сразу же принялись рекомендовать то, что уже испытали на себе и принесло результаты. А один из поклонников, которому видимо, эта проблема вряд ли знакома, решил отметиться на странице красотки комментарием-комплиментом: «Какая прелестная!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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