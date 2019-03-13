Банк УРАЛСИБ предлагает «Ипотечные каникулы» покупателям апартаментов

СЕГОДНЯ 17:05 2019-03-13T17:05:55+03:00

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Банк УРАЛСИБ расширил возможности своей программы «Ипотечные каникулы». Теперь воспользоваться ей могут и покупатели апартаментов на первичном рынке недвижимости (ранее программа распространялась только на сделки по приобретению "первички" в многоквартирных домах и таунхаусах). Изменения вступили в силу в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. При этом использовать программу при покупке жилья в многоквартирном доме или таунхаусе по-прежнему можно в любом регионе присутствия банка.

Отметим, что «Ипотечные каникулы» были разработаны банком вместе с застройщиками и предназначены для клиентов, которые планируют покупку недвижимости, но продолжают арендовать жилье. Суть программы следующая: на время строительства дома размер ежемесячных ипотечных платежей уменьшается, что позволяет заемщику комфортно оплачивать и кредит, и аренду. При этом он в любой момент может выйти из «каникул» и погашать ипотеку полноценными платежами. Срок действия программы заемщик выбирает самостоятельно, он может составлять от 12 до 24 месяцев. Требования к заемщикам, желающим воспользоваться программой, аналогичны стандартным ипотечным требованиям Банка УРАЛСИБ.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» . Генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU