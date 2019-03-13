«Глаз не отвести, ног не унести!»: Молодая мать Виктория Лопырева порадовала фото в мини

СЕГОДНЯ 17:09 2019-03-13T17:09:52+03:00

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Недаром ростовчанка Виктория Лопырева столько лет носила негласный титул "Самой сексуальной блондинки России". Даже после того, как модель чуть больше месяца назад родила ребенка, она в отличной форме. Подтверждение этому очередное фото, которое она опубликовала на своей странице в Инстаграм. На нем модель в мини, которое выгодно подчеркивает ее длинные ноги.

- Невыносимо красивая, для большинства людей. Интеллигентная, умная, безумно обаятельная. Восхищена! - написала свое мнение одна из подписчиц.

lopyrevavika V

- Всем бы так выглядеть, после рождения малышей. У тебя что ни фото – демонстрация модельных данных и обворожительной улыбки! Глаз не отвести, ног не унести! - согласен другой Интернет-пользователь.

Там же в микроблоге молодой мамочки и десятки комментариев в духе: «Всегда любуюсь Вами: сколько же красоты и грации! А ногиииииии... будьте любимы и счастливы всегда!»

ИСТОЧНИК KP.RU