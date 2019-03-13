2019-03-13T17:09:52+03:00
Общество

«Глаз не отвести, ног не унести!»: Молодая мать Виктория Лопырева порадовала фото в мини

Подписчики одаривают красавицу лайками и комплиментами
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Подписчики осыпают красавицу лайками и комплиментами. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Подписчики осыпают красавицу лайками и комплиментами. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
Изменить размер текста:

Недаром ростовчанка Виктория Лопырева столько лет носила негласный титул "Самой сексуальной блондинки России". Даже после того, как модель чуть больше месяца назад родила ребенка, она в отличной форме. Подтверждение этому очередное фото, которое она опубликовала на своей странице в Инстаграм. На нем модель в мини, которое выгодно подчеркивает ее длинные ноги.

- Невыносимо красивая, для большинства людей. Интеллигентная, умная, безумно обаятельная. Восхищена! - написала свое мнение одна из подписчиц.

lopyrevavikalopyrevavika
V
45527 отметок «Нравится»512 комментариевInstagram

- Всем бы так выглядеть, после рождения малышей. У тебя что ни фото – демонстрация модельных данных и обворожительной улыбки! Глаз не отвести, ног не унести! - согласен другой Интернет-пользователь.

Там же в микроблоге молодой мамочки и десятки комментариев в духе: «Всегда любуюсь Вами: сколько же красоты и грации! А ногиииииии... будьте любимы и счастливы всегда!»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Просто богиня!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова раскрыла секрет идеальной фигуры
Житель Новочеркасска обокрал подругу, заглянув к ней в гости
Банк УРАЛСИБ предлагает «Ипотечные каникулы» покупателям апартаментов
«Какая прелестная!»: «Миссис Россия» Полина Диброва в коротеньких шортиках шокировала фанатов
В Ростове-на-Дону выбрали лучшего застройщика года
«Ты лучше когда без пафоса»: поклонники оценили солнечное фото известной пловчихи Юлии Ефимовой
Отключение света в Ростове-на-Дону 14-15 марта 2019: где и когда
«Ростелеком» в Таганроге запустил в пилотном режиме умные домофоны
Ростовские ученые исследуют содержание железа в Азовском море
С наступлением весны Баста порадовал поклонников новой песней про любовь
В ростовских больницах находятся четверо пострадавших в аварии с маршруткой на трассе М-4 «Дон»
В Ростовской области ищут 46-летнего Александра Станового
В Константиновском районе обнаружили африканскую чуму свиней
Банк ВТБ открыл эскроу-счета для дольщиков на 1 миллиард рублей
В Ростовской области задержали 400 пачек контрафактных Marlboro
Ростов-на-Дону посетил генеральный консул Турецкой Республики
В Ростове-на-Дону бесплатно покажут спектакли на испанском языке
Ростовская области и Промсвязьбанк договорились о сотрудничестве
В Ростове-на-Дону поднялись цены на овощи
В Ростове-на-Дону из-за выпавшего мокрого снега возникли большие пробки
Администрация Ростова-на-Дону сообщила об одностороннем расторжении контрактов с перевозчиками
В Ростове-на-Дону ищут погорельцев, которых обманул руководитель юридической фирмы
Фестиваль «Крымская весна» в Ростове-на-Дону 2019: гости смогут ощутить вкус Крыма
В Ростове-на-Дону будут судить троих мужчин, которые убили знакомого
В Ростове-на-Дону после ДТП на перекрестке Audi вылетел на тротуар и врезался в столб
В Ростовской области во время пожаров погибли две женщины
В Ростове-на-Дону ищут мужчину с татуировками
В Ростове-на-Дону объявили общегородской субботник