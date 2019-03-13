Житель Новочеркасска обокрал подругу, заглянув к ней в гости

СЕГОДНЯ 17:31 2019-03-13T17:31:53+03:00

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В Новочеркасске под следствием оказался местный житель, которого подозревают в краже. Согласно официальной версии, мужчина обчистил квартиру подруги.

- В отдел обратилась местная жительница и сообщила о том, что из ее дома украли золотые украшения, - рассказали предысторию раскрытия преступления в полиции.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что в дом был вхож ранее судимый 37-летний мужчина, мало того, он приходил в гости незадолго до исчезновения ювелирных украшений. Во время допроса подозрения подтвердились. Рецидивист признался, что когда подруга вышла из комнаты, он спрятал в карман ее серьги и золотое кольцо, которые затем сдал в ломбард.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, на время расследования которого подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU