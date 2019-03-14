Ростовские ученые приняли участие в Европейской конференции по молекулярно-лучевой эпитаксии

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-14T09:39:59+03:00

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В Германии прошла 20-я Европейская конференция по молекулярно-лучевой эпитаксии EuroMBE 2019. Известно, что она проводится дважды в год недалеко от Мюнхена и собирает представителей ведущих мировых научных школ и коллективов, а также научных и коммерческих организаций в области физики и технологии полупроводниковых наноструктур и устройств на их основе. Сама же конференция проходит под эгидой одного из ведущих европейских исследовательских институтов – Института твердотельной электроники им. П. Друде.

В прошедшей в конце февраля конференции приняли участие и ученые Южного федерального университета. Так, Максим Солодовник и Сергей Балакирев выступили с докладами на тему капельной эпитаксии наноструктур А3В5 и перспективам применения данной технологии для создания элементной базы квантовых компьютеров и коммуникаций. В ЮФУ добавили, что результаты представленных исследований были получены в рамках реализации в Институте нанотехнологий, электроники и приборостроения масштабного проекта Российского научного фонда «Эпитаксиальные гетероструктуры с регулярными массивами самоорганизующихся наноструктур А3В5».

ИСТОЧНИК KP.RU