В Ростове-на-Дону старое дерево рухнуло на магазин

СЕГОДНЯ 10:05 2019-03-14T11:25:35+03:00

Местные жители радуются, что в "зоне поражения" находилось здание, а не автомобили

Изменить размер текста: A A

Вечером, 13 марта, в Ростове на улице Мечникова произошло ЧП. Как рассказал очевидец в социальной сети, около 20 часов напротив жилого дома № 45 упало высокое старое дерево. Ствол надломился у самого основания и рухнул прямо на крышу супермаркета.

- Сотрудники вместо того, чтобы вызывать аварийку и страховую, продолжили спокойно работать, а двое из них начали ломать и выкидывать на газон ветки, - возмутился ростовчанин, выложивший фото с места происшествия.

Горожане, которые комментировали снимок, не поддержали автора. Для многих оказалось приемлемым то, что магазин продолжил работать. Некоторые порадовались, что пострадала торговая точка, а не чей-нибудь припаркованный автомобиль. Напомним, оставленные во дворах донской столицы машины нередко страдают от падающих веток и деревьев. Местные жители иронично называют это "ростовским древопадом".

ИСТОЧНИК KP.RU