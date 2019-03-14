"Аккумулятор заварен, не трать время": ростовчанин обезопасился от автоворов надписью на капоте

СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-14T10:40:25+03:00

Водители предрекли, что эта "защита" только подзадорит похитителей

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Ростовчане обсуждают фотографию автомобиля ВАЗ-2106, припаркованного во дворах в районе площади Чкалова. Хозяин старенькой "шестерки", очевидно, опасаясь воров, крадущих аккумуляторы, написал на капоте машины маркером: "АКБ заварен, не трать время зря".

Снимок повеселил горожан. Одни прокомментировали, что орудующие по ночам взломщики надпись не увидят, да и не факт, что они умеют читать. Другие пишут, что теперь злоумышленники точно полезут под капот - проверить правдивость предупреждения или из спортивного интереса.

- Я тоже заварил, когда прямо перед самым Новым годом сперли. Вот так подарок 28 декабря! Твари, они же его максимум за 600 рублей сдадут, - возмутился пользователь Алексей.

- АКБ оставят - унесут колеса, - предупредила ростовчанка Леся.

Отметим, что ночные кражи аккумуляторов из отечественных авто в Ростове - частая практика. Практически, каждый день в социальных сетях появляются жалобы от потерпевших водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU