2019-03-14T11:20:49+03:00
Общество

На российско-украинской границе задержали 150 контрабандных попугаев

В отношении нарушителей возбудили административное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Пограничное управление ФСБ по РО
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На окраине поселка Чертково задержали нарушителей, которые участвовали в контрабандном перемещении через границу (в обход пункта пропуска) партии попугаев. Как сообщили пограничники, технические средства охраны границы зафиксировали движение, когда на место прибыли сотрудники, выяснилась причина. Удалось задержать нарушителей, которые находились на российской стороне.

- В сумках находилось более 150 декоративных птиц, - пояснили в ведомстве. - Ориентировочная стоимость партии составила около 150 000 рублей.

В отношении подозреваемых возбудили административные дела, им грозит как минимум штраф, а попугаи будут изъяты.

Попугаи будут изъяты Фото: Пограничное управление ФСБ по РО

Попугаи будут изъятыФото: Пограничное управление ФСБ по РО

ИСТОЧНИК KP.RU

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