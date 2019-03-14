На российско-украинской границе задержали 150 контрабандных попугаев

СЕГОДНЯ 11:16 2019-03-14T11:20:49+03:00

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На окраине поселка Чертково задержали нарушителей, которые участвовали в контрабандном перемещении через границу (в обход пункта пропуска) партии попугаев. Как сообщили пограничники, технические средства охраны границы зафиксировали движение, когда на место прибыли сотрудники, выяснилась причина. Удалось задержать нарушителей, которые находились на российской стороне.

- В сумках находилось более 150 декоративных птиц, - пояснили в ведомстве. - Ориентировочная стоимость партии составила около 150 000 рублей.

В отношении подозреваемых возбудили административные дела, им грозит как минимум штраф, а попугаи будут изъяты.

Попугаи будут изъятыФото: Пограничное управление ФСБ по РО

ИСТОЧНИК KP.RU