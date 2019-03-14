2019-03-14T11:37:28+03:00
Общество

В Ростовской области за неделю гриппом и ОРВИ заболели 13,5 тысячи человек

Заболеваемость пошла на спад, но расслабляться рано
Ольга ГОПАЛО
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Заболеваемость пошла на спад, но расслабляться рано.Заболеваемость пошла на спад, но расслабляться рано.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростовской области за неделю к врачам обратились 13,5 тысячи человек, которые пожаловались на высокую температуру, кашель, насморк и боль в горле. Известно, что 4,5 тысячи из них это жители Ростова-на-Дону. В региональном Управлении Роспотребнадзора - именно это ведомство ведет статистику по числу обращений для каждой недели года, подсчитали, что число заболевших снизилось, а цифры ниже эпидемических порогов.

Также лабораторно были подтверждены 24 случая заболевания гриппом, в большинстве случаев это, так называемый «гонконгский гриппа», а почти у трети заболевших обнаружен штамм «свиного».

В ведомстве напоминают, что ни в коем случае не стоит заниматься самолечением, а при подъеме температуры и других проявлениях заболевания, не стоит заниматься самолечением, лучше сразу обращаться к медикам. Поскольку грипп опасен прежде всего своими осложнениями, которые могут привести и к летальному исходу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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