В Ростове-на-Дону о льготах расскажут по телефону горячей линии

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-14T11:48:13+03:00

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В четверг, 14 марта, в городе Ростове-на-Дну пройдет горячая линия, которая будет посвящена льготам, которые могут получить жители нашего региона. Ее проведут специалисты министерства труда и социального развития Ростовской области. Они будут дежурить у телефона с 14:00 до 16:00. Известно, что дозвонившись по номеру, указанному ниже, можно будет узнать - кому положены льготы, в каком размере, какие документы нужны для их получения, куда обращаться и где их получать.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что телефон «горячей линии» минтруда по общим вопросам работает по будням с 09:00 до 18:00, исключение — в пятницу до 16:45. Перерыв - с 13:00 до 13:45. А во в нерабочие, праздничные дни и в ночное время телефон переведен в круглосуточный режим — там установлен автоответчик.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии» - 8 (863) 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU