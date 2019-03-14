В Ростове-на-Дону заработает горячая линия по защите прав потребителей

СЕГОДНЯ 12:29 2019-03-14T12:29:59+03:00

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15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В этом году он посвящен вопросам раскрытия и обеспечения права потребителей на качество и безопасность в Интернете.

О том, как отстоять свои права, в Ростове-на-Дону расскажут по телефону горячей лини. Она работает в рабочее время по будням в «Центре гигиены и эпидемиологии в Ростовской области». Позвонив по телефону, указанному ниже, можно будут узнать - действительно ли были нарушены ваши права, как поступать в таком случае, могут ли наказать предпринимателя и даже дать пошаговую инструкцию: как поступать клиенту или покупателю, чтобы защититься. В какие сроки обязаны рассмотреть жалобу и на какой результат можно рассчитывать.

Кроме того, 15 марта, еще и пройдет День открытых дверей, когда специалисты проведут консультирование по теме.

КОНКРЕТНО

Телефон «горячей линии»: (863) 235-19-00.

Консультации будут проводиться по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, д. 29, каб. 2.

ИСТОЧНИК KP.RU